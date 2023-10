POL-PDTR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Birkenfeld (ots) - In der Zeit von Freitag, dem 20.10.2023 gegen 20:10 Uhr bis 20:45 Uhr wurde in der "Schönewaldstraße" in Birkenfeld ein geparktes Fahrzeug der Marke Renault erheblich beschädigt. Aus dem Fahrzeuginneren wurde außerdem ein Radio entwendet. Hinweise auf den/die Täter liegen momentan nicht vor. Sollten sie hinsichtlich der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben, kontaktieren sie bitte die örtliche Polizeidienststelle in Birkenfeld unter der ...

