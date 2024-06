THW LVBEBBST: THW im Einsatz bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 / Start heute der Bereitschaft beim THW-Berlin

THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

Start heute der Bereitschaft beim THW-Berlin

Berlin/Bonn (ots)

Bonn/Berlin. Das Technische Hilfswerk (THW) wird während der Fußball-Europameisterschaft 2024 (EURO 2024) in Deutschland vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 umfangreich im Einsatz sein. Alle acht THW Landesverbände unterstützen mit dem gesamten Umfang ihrer Fachkompetenzen der Zivil- und Katastrophenschutzorganisation. THW-Kräfte übernehmen Aufgaben unter anderem im Bereich der Logistik, Verpflegung und Fachberatung. "Unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte sind bestens vorbereitet, um die vielfältigen Herausforderungen während der Fußball-EM 2024 zu meistern. Ohne die Unterstützung der Familien sowie das Verständnis der Arbeitgebenden wäre dieses Engagement nicht möglich. Mein herzlicher Dank gilt dem Teamgeist aller Beteiligten ", sagt THW-Präsidentin Sabine Lackner.

In Berlin steht das Technische Hilfswerk schon ab heute in Bereitschaft, pünktlich zur großen Eröffnungsshow heute vor dem Brandenburger Tor, der offizielle Start des Fußballkultursommers. Über 100 THW-Einsatzkräfte aus allen Berliner Ortsverbänden werden an den sechs in der Hauptstadt vorgesehenen Spieltagen in erhöhter Bereitschaft stehen, 35 davon direkt bei der Berliner Feuerwehr. Die Bereitstellungsräume werden eigens zum Spieltag aufgebaut - jeder Spieltag an einem anderen Ortsverband. "Großveranstaltungen sind immer eine Herausforderung für die Rettungs- und Einsatzkräfte der Gefahrenabwehr. Wir als THW leisten hier einen zuverlässigen Beitrag, die Einsatzkräfte der Feuerwehren und der weiteren Anforderer bestmöglich zu unterstützen und zu ergänzen mit unseren Fachfähigkeiten," erklärt Landesbeauftragter Sebastian Gold. An den weiteren Spieltagen sind ebenso viele Helferinnen und Helfer in Bereitschaft, um bei Bedarf die Kräfte der Berliner Feuerwehr zu unterstützen. Im Fokus dabei speziell: Die Fanmeile um das Brandenburger Tor herum.

Unterstützung des zentralen Koordinierungsstabs

Während der EURO 2024 übernehmen bundesweit täglich bis zu 500 THW-Einsatzkräfte Aufgaben im Bereich der Logistik, unterstützen den Aufbau und Betrieb von Behandlungsplätzen, beraten fachlich, versorgen Kontrollstellen der Polizei (an den Grenzen) mit Strom sowie Licht und betreiben Bereitstellungsräume. Diese dienen der Versorgung sowie Verpflegung von Einsatzkräften und sind Treffpunkt von Feuerwehreinheiten sowie Sanitätsorganisationen. Mit einem breiten Spektrum an Kompetenzen, die THW-Helferinnen und -Helfer während der EM 2024 einsetzen, leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und zum Ablauf dieses sportlichen Großereignisses. 13 THW-Fachberater sowie elf Mitglieder des Virtual Operations Support Teams (VOST) unterstützen das International Police Coordination Center (IPCC) im nordrhein-westfälischen Neuss während der Europameisterschaft im 24-Stunden-Betrieb.

Zusätzlich arbeiten rund 40 VOST-Mitglieder im Hintergrund, um ein umfassendes, virtuelles Lagebild zu erstellen. Das VOST des THW besteht aus Expertinnen und Experten, welche die Lage im Internet sowie den Sozialen Medien beobachten und diese Informationen für die Einsatzplanung aufbereiteten. Diese digitale, technische Dienstleistung wird immer wichtiger, da sie einen erheblichen Zeitvorsprung an Informationen birgt und die zunehmend unübersichtliche Datenflut für Sicherheitsbehörden und Hilfsorganisationen einordnet.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN Organisationen.

