THW LVBEBBST: Neustart mit neuem Ortsbeauftragten beim THW Naumburg

Neustart mit neuem Ortsbeauftragten beim THW Naumburg

Naumburg.

Naumburg. Der THW-Ortsverband Naumburg hat einen neuen Ortsbeauftragten: Olaf-Hartwig Tewes übernimmt kommissarisch die Leitung. "Ich freue mich sehr, den Ortsverband Naumburg zu übernehmen und gehe sehr gerne die damit verbundenen Herausforderungen an. Mein Ziel ist es, den Ortsverband gemeinsam mit den Helferinnen und Helfern zu einer neuen Stärke zu entwickeln," erklärte der neue OB nach der offiziellen Zeremonie zu seiner Amtseinführung.

"Mit dieser Berufung wollen wir ein positives Zeichen in der Region setzen. Der neue OB stellt einen starken Neustart in Naumburg dar," sagte Christian Utech, Referatsleiter Ehrenamt und Ausbildung im THW-Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, der die Amtseinführung am Samstag in Naumburg leitete und Olaf Tewes die entsprechende Urkunde übergab. "Mit seinen 40 Jahren THW-Erfahrung ist Olaf Tewes Ernennung eine ausgezeichnete Nachricht für Naumburg," betonte Christian Utech.

Olaf Tewes (59) trat im Jahr 1983 in das THW ein. Der gebürtige Hamburger lebt seit 1991 in Weißenfels (Sachsen-Anhalt). Fast 40 Helferinnen und Helfer gehören zum Ortsverband Naumburg, zugehörig zur Regionalstelle Halle (Saale).

Das THW ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit knapp 80.000 Freiwilligen, davon die Hälfte Einsatzkräfte, ist die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinem Fachwissen und den vielfältigen Erfahrungen ist das THW gefragter Unterstützer für Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und andere. Das THW wird zudem im Auftrag der Bundesregierung weltweit eingesetzt. Dazu gehören unter anderem technische und logistische Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von UN-Organisationen.

