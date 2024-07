Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Nach Bürgerhinweis Geschleuste aufgegriffen

Pasewalk (ots)

Ein polnischer Bürger meldete sich gestern Vormittag in Linken bei einer Bundespolizeistreife. Er gab an, auf dem Verbindungsweg Ladenthin- Nadrensee mehrere Personen, vermutlich Ausländer, gesehen zu haben. Diese waren zu Fuß unterwegs. Zum Beweis zeigte er den Beamten ein Foto auf seinem Handy. Kurze Zeit später konnte eine Streife der Bundespolizei auf dem Verbindungsweg Nadrensee Ausbau in Richtung Ortslage Nadrensee vier Personen anhalten und kontrollieren. Bei den Personen handelte es sich um zwei weibliche somalische Staatsangehörige (16 und 17) sowie um zwei männliche somalische Staatsangehörige (18 und19). Alle waren ohne Dokumente unterwegs. In den Vernehmungen gaben die Personen an, über die Belarus Route geschleust worden zu sein. Alle stellten Schutzersuchen in Deutschland. Die weiblichen Personen wurden zuständigkeitshalber dem Jugendamt Vorpommern Greifswald übergeben, die Männer wurden zur Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell