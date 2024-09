Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: versuchter Einbruchdiebstahl in PKW

Harthausen (ots)

Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr kann eine Zeugin in der Schönbrückstraße beobachten, wie eine männliche Person mit einem Gegenstand an den Türen geparkter Fahrzeuge herumhantiert. Die eingesetzten Beamten konnten den 25-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich antreffen. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen konnte einbruchtypisches Hebelwerkzeug sowie ein Navigationsgerät der Marke "TomTom", Scheibenputztücher sowie ein Schlüsselbund (Anhänger mit der Aufschrift "Santander") aufgefunden werden, welche allesamt nicht dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnten. An einem betroffenen Sportwagen konnten Kratzer sowie Verformungen an der Gummierung festgestellt werden, welche auf den Versuch einer Manipulation hindeuten. Alle mitgeführten Gegenstände wurden sichergestellt, der Täter wurde im Anschluss auf hiesiger Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt sowie eine Strafanzeige wegen des versuchten Besonders schweren Falls des Diebstahls gefertigt.

Zeugen, insbesondere weitere Geschädigte rund um die Tatörtlichkeit, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

