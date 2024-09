Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Straßenverkehrsgefährdung mit Unfall

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 05.09.2024 befuhr ein 20-Jähriger Motorradfahrer die B9 zwischen Frankenthal und Ludwigshafen-Oggersheim. Auf Höhe der Ausfahrt Studernheim kam er gegen 14:25 Uhr zu Sturz. Nach Angaben von Zeugen befuhr der 20-Jährige in verkehrswidriger und rücksichtsloser Weise mit stark überhöhtem Tempo und überholte sogar verbotswidrig auf der rechten Spur. Schließlich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorradfahrer und einem LKW, in dessen Folge der Motorradfahrer die Leitplanke touchierte und stürzte. Das Motorrad war im Anschluss nicht mehr fahrbereit, der Fahrer selbst war glücklicherweise nur leicht verletzt. Den jungen Mann erwartet eine Strafanzeige, in dessen Folge auch der Führerschein eingezogen werden dürfte.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

