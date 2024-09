Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 08:10 Uhr, wollte ein 52-jähriger Pkw-Fahrer vom Martinskirchweg in die Petschengasse einfahren. Hierbei kollidierte der 52-Jährige mit einem 26-jährigen Fahrradfahrer, welcher den Radweg der Petschengasse entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Außerdem stellte sich heraus, dass der Radfahrer während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte. Der 26-Jährige verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht, eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 2.200 Euro.

