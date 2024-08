Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrskontrolle zeigt auf: Handynutzung ganz vorn

Ratzeburg (ots)

23. August 2024 | Kreis Stormarn - 22.08.2024 - Bad Oldesloe

Gestern (22.08.2024) führten sieben Beamte des Polizeirevieres Bad Oldesloe an zwei Standorten in Bad Oldesloe Verkehrskontrollen durch. Hierbei fiel auf, dass weiterhin die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt eines der größten Probleme bei der Sicherheit im Straßenverkehr darstellt.

In der Zeit von 09.00 Uhr bis 10.30 Uhr wurde zunächst in der Ratzeburger Straße im Bereich Am Mühlenberg und später von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr im Kreuzungsbereich Berliner Ring / Lübecker Straße jeweils eine Kontrollstelle eingerichtet.

Die Beamten stellten eine Vielzahl von Verkehrsverstößen fest. Hierbei fiel besonders auf, dass neun Fahrzeugführer trotz mittlerweile in nahezu allen Fahrzeugen vorhandenen Freisprecheinrichtungen ihr Mobiltelefon in verbotswidriger Weise nutzten. Des Weiteren hatten sieben Personen nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt. Ein Oldesloer Fahrzeugführer hatte seinen Hund auf der Rücksitzbank, welcher während der Fahrt nicht ordnungsgemäß gesichert worden war. Zudem ahndeten die Beamten einen Rotlichtverstoß.

Neun Fahrzeugführer erhielten außerdem Kontrollberichte wegen kleinerer Mängel.

