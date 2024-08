POL-RZ: Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 21. August 2024 | Kreis Stormarn - 19.-20.08.2024 - Barsbüttel In der Nacht von Montag auf Dienstag (19./20.08.2024) wurde in Barsbüttel ein Hyundai Tucson entwendet. Zwischen 15.30 Uhr und 05.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in der Straße Barsbütteler Hof Zugang zu einem schwarzen Pkw mit Oldesloer Kennzeichen und entwendeten diese. Der Wert des Fahrzeuges wird auf etwa 33.000 EUR ...

