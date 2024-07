Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: CO-Melder sorgt für Feuerwehreinsatz

Lehrte (ots)

Am heutigen Dienstagabend wurde die Ortsfeuerwehr Lehrte gegen 21:45 Uhr in die Königsstraße in Lehrte alarmiert. Dort hatte im Keller eines Privatgebäudes ein CO-Warnmelder ausgelöst, woraufhin die Bewohner die Feuerwehr gerufen haben. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort gab der Co-Warnmelder keinen Alarm mehr ab. Trotzdem wurde das Gebäude zunächst vorsorglich geräumt und ein Trupp mit schwerem Atemschutz führte eine erste CO-Messungen durch. Unterstützung erhielten die Lehrter Einsatzkräfte durch Kameraden der Feuerwehr Laatzen, die mit einem Gerätewagen-Meßtechnik zur Einsatzstelle gekommen waren und spezielle Meßgeräte zur Verfügung stellen konnten sowie von den Stadtwerken. Von einem Trupp unter Atemschutz wurde der gesamte Keller- und Flurbereich des Gebäudes mit den Meßgeräten begangen, es konnten jedoch keine Grenzwert überschreitenden Meßergebnisse festgestellt werden. Anschließend wurde von einem Mitarbeiter der Stadtwerke noch Leckagemessungen durchgeführt, welche aber ebenfalls keine neuen Erkenntnisse brachten. Der Einsatz konnte daraufhin um 22:55 Uhr beendet und das Gebäude wieder den Bewohnern übergeben werden. Da das Gas Kohlenmonoxid (CO) weder zu sehen noch zu riechen ist, es sich zudem um ein hoch gefährliches Atemgift handelt, welches zum Erstickungstod führen kann, haben die Bewohner mit der Alarmierung der Feuerwehr umsichtig und richtig gehandelt.

Im Einsatz war die Feuerwehr Lehrte mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften, die Feuerwehr Laatzen mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften, der Feuerwehrpressesprecher sowie die Stadtwerke.

