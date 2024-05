Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Eine leichtverletzte Person bei Verkehrsunfall in Ahlten

Lehrte (ots)

Am heutigen Sonntagabend wurde die Ortsfeuerwehr Ahlten um 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen in die Straße Breite Riede gerufen. Dort waren zwei PKW so heftig mit einander kollidiert, dass aus einem der PKW Öl und Betriebsstoffe ausliefen und die Fahrerin eines der beteiligten Fahrzeuge leicht verletzt wurde. Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Ahlten verhinderten, dass Öl in die Kanalisation gelangen konnte und streuten die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Ölbindemittel ab. Zudem sicherten sie die Einsatzstelle ab, übernahmen den Brandschutz und führten an beiden Fahrzeugen ein Batteriemanagement durch. Im Anschluss half sie der Polizei dabei die Fahrbahn so weit zu räumen, dass die zwischenzeitlich voll gesperrte Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Die leicht verletzte Fahrerin wurde im Rettungswagen behandelt, musste aber laut Auskunft des Rettungsdienstes nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Unfall genau gekommen ist, ermittelt nun die Polizei. Der Einsatz für die Feuerwehr war gegen 20:00 Uhr beendet und die Einsatzstellte konnte der Polizei übergeben werden.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Ahlten mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften, der Feuerwehrpressesprecher, die Polizei und der Rettungsdienst.

