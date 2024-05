Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Gas-Abflammgerät gegen Unkraut setz Hecke in brand

Lehrte (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Ahlten um kurz nach 13:00 Uhr zu einem Heckenbrand in die Straße Am Dornbusch gerufen. Dort hatte der Eigentümer des Grundstücks versucht mit einem sogenannten Gas-Abflammgerät das Unkraut in seinem Garten zu entfernen. Hierbei war die Hecke zum Nachbargrundstück in brand geraten. Da die Hecke auch unmittelbar an ein Gebäude angrenzt, hat der Eigentümer noch versucht die Hecke mit einem Gartenschlauch zu löschen, parallel dazu aber auch die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte konnten nach ihrem Eintreffen das Feuer, welches vor allem in der trockenen Mitte der Hecke war, mit einem C-Rohr und rund 500 Liter Wasser schnell löschen und so auch ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Gebäude verhindern. Nachdem eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera keine Glutnester mehr ergeben hatte, konnte die Feuerwehr den Einsatz nach einer halben Stunde wieder beendet. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand, zu Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht

Immer wieder wird die Gefahr, die durch so ein Gas-Abflammgerät ausgeht, von den Nutzern unterschätzt und es kommt zu ungewollten Bränden. Insofern rät die Feuerwehr dazu, mit so einem Gerät immer besonnen umzugehen und auf jeden Fall die Warnhinweise der Gebrauchsanleitung zu beachten. Kommt es trotz aller Vorsicht doch einmal zu einem ungewollten Feuer, sollte nicht gezögert werden sofort die Feuerwehr zu rufen. Denn nur wenn diese schnell vor Ort ist, kann in vielen Fällen der Schaden gering gehalten werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Ahlten mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften sowie die Polizei.

