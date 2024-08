POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 207

Ratzeburg (ots) - 20. August 2024 | Kreis Stormarn - 17.-19.08.2024 - Ahrensburg In der Zeit vom 17.08.2024, 23.00 Uhr bis zum 19.08.2024, 10.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der "Neue Straße" in Ahrensburg. Derzeit unbekannte Täter drangen über die gewaltsam geöffnete Seitentür in die Räumlichkeiten des Gewerbeobjektes ein. Anschließend durchsuchten sie es nach Wertgegenständen. Angaben zur ...

