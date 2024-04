LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Eisenach (ots) - In der Zeit zwischen dem 05. April, 14.00 Uhr und heute Morgen, 07.00 Uhr gelangten Unbekannte gewaltsam in das Innere einer ehemaligen Diskothek in der Straße "Am Stadtweg". Hieraus wurden in der weiteren Folge eingelagerte Büromöbel entwendet. Sach- und Beuteschaden liegen jeweils bei circa 10.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0089046/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

