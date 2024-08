POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in ein Restaurant

Ratzeburg (ots) - 19. August 2024 | Kreis Stormarn - 16.-18.08.2024 - Bad Oldesloe In der Zeit vom 16.08.2024, 19.00 Uhr bis zum 18.08.2024, 08.45 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Gewerbeobjekt. Unbekannte Täter drangen in der Käthe-Kollwitz-Straße in Bad Oldesloe über ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Erdgeschoss in die Räumlichkeiten eines ...

mehr