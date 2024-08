Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus, keine Verletzten

Lotte (ots)

Am Montagnachmittag (05.08.) gegen 15.20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrparteienhaus in der Straße "An der Bringenburg".

Vor Ort eingetroffen, stellten die eingesetzten Beamten fest, dass es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss brennt. Die Feuerwehr war bereits am Einsatzort und hatte mit den Löscharbeiten begonnen. Personen befanden sich zu dieser Zeit nicht in der Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Wohnung aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand eines Betts. In der Wohnung waren keine Personen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Höhe des Sachschadens liegt bislang nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

