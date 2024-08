Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Rauchentwicklung in Dachgeschoss, keine Verletzten

Greven (ots)

Am Samstag (03.08.) entdeckte eine Streifenbesatzung gegen 16.00 Uhr in Reckenfeld an der Adlerstraße während eines Einsatzes eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus.

Die eingesetzten Beamten stellten in einer Dachgeschosswohnung fest, dass ein Bewohner in der Küche an einem geöffneten Fenster mit einem Holzkohlegrill sein Essen zubereitete.

Die starke Rauchentwicklung sorgte dafür, dass die CO2 - Warner im gesamten Sechsparteienhaus ausgelöst wurden. Die Feuerwehr lüftete alle Wohnungen und es wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die Polizei warnt an dieser Stelle ausdrücklich davor, in geschlossenen Räumen einen Holzkohlegrill anzuzünden. Durch die entstehende Rauchentwicklung kann es zu schweren Rauchvergiftungen oder sogar zum Tod kommen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell