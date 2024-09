POL-PDLU: Speyer - Zwei Verkehrsunfälle auf der B9

Frankenthal (ots) - Am 03.09.2024, gegen 21.20 Uhr, wurde im hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wormser Straße in Frankenthal ein Verkehrsteilnehmer sein Auto mehrfach erheblich beschleunigte, um am jeweiligen Ende der Parkreihen sein Auto zum Drift ausbrechen zu ...

