POL-PDLU: Frankenthal - Strafanzeige nach missglückten Driftversuchen in der Wormser Straße

Frankenthal (ots)

Am 03.09.2024, gegen 21.20 Uhr, wurde im hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wormser Straße in Frankenthal ein Verkehrsteilnehmer sein Auto mehrfach erheblich beschleunigte, um am jeweiligen Ende der Parkreihen sein Auto zum Drift ausbrechen zu lassen. Vor Ort konnte schließlich ein 19-Jähriger mit dem Auto seiner Mutter festgestellt werden, welcher bei dem letzten Driftversuch die Kontrolle über das Auto verlor und schließlich ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug gerammt hat. Den 19-jährigen Fahrer erwartet nun mindestens eine Strafanzeige. Im weiteren Verlauf dürfte auch die Einziehung des Führerscheines anstehen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden bewegt sich im hohen vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

