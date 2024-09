Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Exhibitionist auf Fahrrad

Altrip (ots)

Am Dienstag, den 03.09.2024, gegen 14:30 Uhr, bekam die Polizeiinspektion Schifferstadt eine Mitteilung über einen Exhibitionisten im Bereich der Adriastraße. Nach Angaben der 58-jährigen Anruferin und Geschädigten sei diese kurz zuvor mit ihrem Hund an der genannten Örtlichkeit spazieren, als ihr ein Mann auf einem Fahrrad entgegen kam. Hierbei konnte sie feststellen, dass dieser lediglich mit einer grauen Shorts bekleidet war. Kurz danach habe er angehalten, sei abgestiegen und habe unvermittelt in sein Hosenbein gegriffen. Danach habe er in seiner Hose unsittliche Bewegungen gemacht. Die Frau konnte den Mann wie folgt beschreiben: ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, auffällig muskulös und braungebrannt, hatte einen grauen Kurzhaarschnitt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

