Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall zwischen Leichtkraftrad und Pkw

Speyer (ots)

Am Dienstagabend, gegen 21:15 Uhr, befuhren eine 31-jährige Pkw-Fahrerin und ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads hintereinander die Obere Langgasse. Die Pkw-Fahrerin wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und bremste hierfür ab. Der Zweiradfahrer bemerkte dies zu spät und kollidierte mit dem vor ihm fahrenden Pkw. Der 17-Jährige sowie sein 16-jähriger Beifahrer stürzten zu Boden und verletzten sich leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 Euro.

