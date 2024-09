Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Körperverletzung in der Innenstadt

Speyer (ots)

Gegen 11:40 Uhr am Dienstagvormittag gerieten ein 37-jähriger Mann und ein 58-jähriger Mitarbeiter eines Cafés in der Korngasse in Streit. Der 37-Jährige soll zuvor zwei Frauen belästigt haben. Anschließend kam er der Aufforderung des Mitarbeiters, das Café zu verlassen, nicht nach. Im Rahmen des zunächst verbalen Streits spuckte der 37-Jährige den 58-Jährigen an und leerte ein Getränk über diesen aus. Daraufhin schlug der 58-Jährige mehrfach auf den 37-Jährigen ein und stieß mit dem Knie nach ihm. Hierdurch wurde der Mann an der Nase verletzt. Dem 37-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er nicht nachkam. Daraufhin wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

