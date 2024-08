POL-BI: Einbrecher kommen mit 500 Brötchen davon

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Gütersloh- Versmold- Unbekannte sprengten in den frühen Stunden des Dienstags, 27.08.2024, einen Geldautomaten einer Bank in Versmold. Anschließend flüchteten sie mit einem Audi. Anwohner der Straße Mittel-Loxten in Versmold meldeten um 03:18 Uhr der Polizei Gütersloh telefonisch die Sprengung eines Geldautomaten. Anschließend bemerkten sie einen Kombi der Marke Audi vom Tatort ...

