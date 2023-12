POL-SO: Einbruch in Getränkemarkt

Soest (ots) - Auf dem Parkplatz am City-Center in Soest ist in der Zeit vom 15.12.2023, 22:00 Uhr - 16.12.2023, 10:00 Uhr in einem Imbissstand eingebrochen worden. Der oder die Täter brachen das Vorhängeschloss an der Tür auf und entwendeten Bargeld in einer dreistelligen Höhe, sowie Trinkpäckchen. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Zeugen, die etwas zu dem Einbruch sagen können, melden sich bitte bei der Polizei in Soest unter 02921 91000. ...

