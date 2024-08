POL-BI: Fahrt eines Elterntaxis beendet

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht auf Donnerstag, 22.08.2024, entwendeten unbekannte Täter einen grauen Toyota Corolla, der an der Plaßstraße, in Höhe Am Vorwerk, geparkt stand. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen, entwendeten die Täter den Pkw zwischen 20:00 Uhr am Mittwoch und 06:15 Uhr am Donnerstag, 22.08.2024. Der Pkw mit Bielefelder Kennzeichen stammt aus dem Baujahr 2019 und war auf einem Parkplatz vor einem ...

