Polizei Bielefeld

POL-BI: Toyota Corolla gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht auf Donnerstag, 22.08.2024, entwendeten unbekannte Täter einen grauen Toyota Corolla, der an der Plaßstraße, in Höhe Am Vorwerk, geparkt stand. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen, entwendeten die Täter den Pkw zwischen 20:00 Uhr am Mittwoch und 06:15 Uhr am Donnerstag, 22.08.2024.

Der Pkw mit Bielefelder Kennzeichen stammt aus dem Baujahr 2019 und war auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell