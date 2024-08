Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe erbeuten Kupferfallrohre

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Unbekannte Täter demontierten zwischen Donnerstagabend, 22.08.2024, und Freitagmorgen an einem Mehrfamilienhaus Kupferrohre. Mit der Beute entkamen sie unerkannt.

Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Straße Auf dem Tönsplatz meldete der Polizei den Diebstahl. Donnerstagabend, gegen 22:30 Uhr, befanden sich die Rohre noch an dem Gebäude. Freitagmorgen, um 09:30 Uhr, fiel das Fehlen von 18 Meter Kupferfallrohren an der Hausfassade auf.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell