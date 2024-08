Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter nach Handydiebstahl auf frischer Tat festgenommen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Handydiebstahl am Freitag, 23.08.2024, konnten ein aufmerksamer Ladendetektiv und zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen Tatverdächtigen festhalten. Polizisten nahmen den polizeibekannten Täter fest.

Eine 39-jährige Bielefelderin stand um 13:15 Uhr mit ihrem Kinderwagen, an dem ihre Handtasche hing, vor einem Geschäft an der Bahnhofstraße. Ein Mann nutzte den Moment, als die Bielefelderin in das Schaufenster der Drogerie schaute, griff aus der Handtasche das Handy und flüchtete.

Ein Ladendetektiv hatte die Tat beobachtet. Er erfragte von der Bielefelderin, was der Dieb aus ihrer Handtasche erbeutet hatte und nahm die Verfolgung auf. Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes bemerkten, dass der ihnen bekannte Ladendetektiv einen Mann verfolgte, und schlossen sich ihm an. Einem der Ordnungsamtsmitarbeiter gelang es, den Flüchtenden einzuholen und festzuhalten.

Das erbeutete Handy hatte der Dieb wenige Meter nach der Tat während der Flucht abgelegt. Eine Zeugin nahm es auf und gab es der Bielefelderin zurück.

Die hinzugerufenen Polizisten durchsuchten den Dieb, einen polizeibekannten 29-Jährigen ohne festen Wohnsitz mit algerischer Staatsangehörigkeit. Neben weiterem Diebesgut fanden die Beamten bei ihm ein Reizstoffsprühdose. Ein Strafverfahren wegen Diebstahl mit Waffen wurde eingeleitet. Erste Ermittlungen ergaben, dass dem Täter derzeit mindestens ein weiterer Diebstahl sowie ein Raub zur Last gelegt wird. Der polizeibekannte 39-Jährige wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Die Ermittlungen, inwiefern der Festgenommene noch für weitere Straftaten als Täter in Betracht kommt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

