BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Rastatt

Kehl (ots) - Im Rahmen einer Kontrolle eines Fernreisebusses an der Europabrücke in Kehl konnte am Dienstagmorgen (28.5.) ein rumänischer Staatsangehöriger durch Beamte der Bundespolizei festgenommen werden. Der 47-Jährige wurde aufgrund von zwei Haftbefehlen gesucht. Er hatte sich in der Vergangenheit mehrfach aufgrund des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar gemacht. Da der 47-Jährige die geforderte ...

mehr