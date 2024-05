Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus

Kehl (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle eines Fernreisebusses an der Europabrücke in Kehl konnte am Dienstagmorgen (28.5.) ein rumänischer Staatsangehöriger durch Beamte der Bundespolizei festgenommen werden. Der 47-Jährige wurde aufgrund von zwei Haftbefehlen gesucht. Er hatte sich in der Vergangenheit mehrfach aufgrund des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar gemacht. Da der 47-Jährige die geforderte Geldstrafe bezahlte, konnte er so einen 160-tägigen Aufenthalt im Gefängnis abwenden.

