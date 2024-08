Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung zu tödlichem Verkehrsunfall in Eving: 19-jähriger Fahrer stellt sich und befindet sich nun Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am 29.06.2024 auf der Evinger Straße in Dortmund ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 11-jähriger Junge verstarb wenige Tage später an den Unfallfolgen.

Die ersten Ermittlungen hatten ergeben, dass ein 19-Jähriger Dortmunder Unfallverursacher sein könnte.

Am heutigen Montag (12.08.) erschien der 19-Jährige Dortmunder in Begleitung seines Anwaltes bei der Staatsanwaltschaft Dortmund. Der Haftbefehl wurde durch das Amtsgericht Dortmund in Vollzug gesetzt. Der 19-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

Medienschaffende richten ihre Anfragen bitte an OStA Dombert unter 0231/926-26102 (Staatsanwaltschaft Dortmund).

