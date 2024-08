Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Lütgendortmund

Dortmund (ots)

Nach einem Raub am Samstagnachmittag (11. August) in Dortmund-Lütgendortmund sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Ersten eigenen Angaben zufolge ging ein Dortmunder Ehepaar (76, 77) gegen 14:20 Uhr auf der Steinhammerstraße in Richtung der dortigen S-Bahnhaltestelle. Auf dem Bahnsteig in Richtung Lütgendortmund kam plötzlich ein unbekannter Mann auf sie zu und riss der 76-jährigen Frau ihre Handtasche von der Schulter. Dabei stürzte das Ehepaar. Der Unbekannte flüchtete in Richtung der Steinhammerstraße. Rettungswagen brachten die leicht Verletzten in ein umliegendes Krankenhaus.

Zeugen beschreiben den Tatverdächtigen wie folgt:

- männlich - sehr schlanke Statur - braune Augen - mit einer grauen Atemschutzmaske vermummt - trug einen dunklen Nike Pullover mit einer Kapuze

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität des unbekannten Mannes machen können. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

