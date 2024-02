LPI-J: Ladendieb gefasst

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Orlamünde: Unbekannte begaben sich zwischen dem 10. und 25. Februar in eine Gartenanlage in Orlamünde und öffneten hier gewaltsam einen Schuppen. Aus diesem eigneten sie sich danach ein elektrisches Gartengerät von knapp 500,- Euro widerrechtlich an und entfernten sich unerkannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

