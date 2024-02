LPI-J: Diebstahl aus Garten

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Ein 26-Jähriger befand sich am Sonntag vor einer Tankstelle in der Jenaer Straße, als ein Unbekannter auf ihn zukam und unvermittelt ins Gesicht schlug. In Folge dessen erlitt der Mann Schmerzen sowie eine blutende Wunde. Der Täter, welcher dem 26-Jährigen Unbekannt ist, entfernte sich danach unerkannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

