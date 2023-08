Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zeugen nach Diebstahl von Fahrrädern gesucht

Sögel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter die Fahrräder von einem Fahrradträger, welcher sich an einem VW Touran befand und in der Clemens-August-Straße parkte, entwendet. Dabei wurde die Halterung gewaltsam entfernt und die verschlossenen Räder der Marke "Fischer" und "Cube" entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 7500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

