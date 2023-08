POL-EL: Haren - Sachbeschädigung an Schule

Papenburg (ots) - Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz am Hofer Weg in Papenburg alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 6 Uhr ein Stall eines landwirtschaftlichen Anwesend in Brand. Der Stall brannte vollständige nieder. Ersten Erkenntnissen zufolge verenden etwa 15 bis 20 Rinder. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf ein anliegendes Wohnhaus über. Die Bewohner konnten das Haus ...

mehr