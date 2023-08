POL-EL: Walchum - Schlange aufgefunden

Nordhorn (ots) - Am Samstag kam es auf der Essener Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-Jähriger war gegen 22 Uhr in einem Ford Transit in Richtung Hannover Straße unterwegs. Dabei kam er mit dem Fahrzeug von der Straße ab, beschädigte eine Straßenlaterne, ein Verkehrsschild sowie einen Holzzaun und kam schlussendlich in einem Vorgarten zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Er stand unter dem ...

