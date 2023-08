POL-EL: Handrup - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Meppen (ots) - In der Nacht zu Samstag zwischen 0.30 und 6.30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Café an der Straße An der Koppelschleuse in Meppen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu den Räumen und entwendeten eine Spardose mit einer geringen Menge Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden Rückfragen bitte ...

