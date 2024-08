Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrer nimmt Pedelec-Fahrer die Vorfahrt und flüchtet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Die Polizei Bielefeld sucht nach einem Verkehrsunfall am Freitag, 23.08.2024, einen PKW-Fahrer sowie Zeugen.

Ein 82-Jähriger aus Bielefeld fuhr gegen 15:45 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg die Engersche Straße, vor einer 77-jährigen Pedelec-Fahrerin, in Richtung stadteinwärts. Kurz vor der Einmündung zur Straße Am Asbrock überholte ein PKW-Fahrer die beiden Radfahrer und bog direkt vor dem 82-Jährigen nach rechts in die Straße Am Asbrock ab. Der Pedelec-Fahrer bremste, konnte den Zusammenstoß verhindern und stürzte. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt weiter fort. Rettungssanitäter verarzteten den Verletzten vor Ort und transportierten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen roten Kleinwagen handeln.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

