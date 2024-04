POL-EL: Haselünne - Toilette beschädigt

Lingen (ots) - Am Mittwoch zwischen 8 und 9 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz einer Apotheke an der Georgstraße in Lingen abgestellten grauen Seat. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

mehr