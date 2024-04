Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeuge gesucht

Emsbüren (ots)

Am Montag gegen 09.50 Uhr, befuhr eine Radfahrerin den Radweg in der Hanwischen Straße in Emsbüren in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Einmündung Hügeleschweg kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW -Fahrer, welcher die Vorfahrt der Radfahrerin nicht beachtet hatte. Die Radfahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein bislang unbekannter Unfallzeuge kümmerte sich zunächst um die Radfahrerin. Dieser Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei in Emsbüren in Verbindung zu setzen. ( 05903-703190 )

