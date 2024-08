Polizei Bielefeld

POL-BI: Auseinandersetzungen am Wochenende: Pfefferspray kommt mehrmals zu Einsatz

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte, Milse - Polizeibeamte nahmen zwischen Freitag, 23.08.2024, und Sonntag, 25.08.2024, drei Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung auf, bei denen die Angreifer Pfefferspray einsetzten.

Am Freitagabend meldete sich ein 33-jähriger Bielefelder auf der Polizeiwache Ost und gab an, verletzt worden zu sein. Er berichtete den Beamten, dass er sich auf dem Kesselbrink aufgehalten habe, als sich ihm gegen 22:50 Uhr, ein Mann von hinten näherte und ihm unvermittelt in das Gesicht schlug. Als er bereits am Boden lag wurde weiter auf den Bielefelder eingeschlagen und mit Pfefferspray nach ihm gesprüht.

Den Täter konnte er nicht beschreiben.

In der Nacht auf Sonntag, 25.08.2024, wurden Beamte in die Stresemannstraße gerufen. Ein 20-jähriger Bielefelder berichtete den Polizisten, dass ihm gegen 01:40 Uhr ein unbekannter Mann entgegenkam, ihn schubste und provozierte. Plötzlich richtete der Angreifer ein Pfefferspray gegen den 20-Jährigen und verfehlte ihn und seine 18-jährige Begleiterin nur knapp. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Der Täter war zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß, trug eine rote Cappy und eine hellgraue Strickjacke. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Später am Sonntag wurden Streifenbeamte von einem 44-jährigen Bielefelder angesprochen, der ebenfalls mit Pfefferspray besprüht worden war. Er gab an, dass er gegen 19:30 Uhr vor einem Geldinstitut an der Herforder Straße, Ecke Zimmerstraße, stand und von hinten mit Pfefferspray in den Nacken besprüht wurde. Daraufhin flüchtete der Täter.

Der unbekannte Mann war eher klein, trug schwarze Kleidung und soll ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Was die Auslöser der Auseinandersetzungen waren, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Wertgegenstände nahmen die Täter nicht an sich.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell