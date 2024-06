Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Lastenpedelec von Fahrbahn abgekommen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, parallel zum Nordring verlaufender Radweg, unterhalb der B70;

Unfallzeit: 17.06.2024, 16.40 Uhr;

Am gestrigen Montag befuhr ein 69-Jähriger in Borken einen parallel zum Nordring verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung Stadtgebiet mit einem dreirädrigen Lastenpedelec. An der Lenkstange war eine Vorrichtung mit einem Rollstuhl befestigt, in der ein 66-jähriger Beifahrer saß. Auf Höhe der B70 kam der Pedelecfahrer in der Unterführung von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken stürzte das gesamte Gefährt auf die Seite. Fahrer und Beifahrer verletzten sich leicht und wurden ins Borkener Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. (ms)

