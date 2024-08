Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Auffahrunfall direkt den Haftbefehl beglichen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat ein 28-Jähriger aus Landau/ Pfalz, welcher Beteiligter eines Verkehrsunfalls war, der sich am 22.08.2024 um 22:10 Uhr in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. ereignete. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich nämlich heraus, dass gegen den Fahrer, welcher auch Unfallverursacher war, ein Haftbefehl bestand. Diesen Haftbefehl konnte der Landauer durch Zahlung der offenen Geldstrafe abwenden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben zudem fahrbereit.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell