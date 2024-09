Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Speyer (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07:25 Uhr, befuhren zwei Fahrradfahrer im Alter von 60 Jahren hintereinander den Fahrradweg der Siemensstraße in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße. Auf Höhe eines Firmengeländes wollte einer der Radfahrer nach links abbiegen. Zeitgleich überholte die andere Radfahrerin diesen auf der linken Seite, sodass es zum Zusammenstoß der Verkehrsteilnehmer kam. Es stürzten beide und verletzten sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 450 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell