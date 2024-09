Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen gesucht

Speyer (ots)

Am Samstag, den 17.08.2024, gegen 11:25 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen gekommen. Eine 74-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg der Franz-Kirrmeier-Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zum Ziegelofenweg musste die Frau aufgrund der roten Lichtzeichenanlage halten. Kurz zuvor fuhr ein Rennradfahrer links an ihr vorbei und bog nach rechts in den Ziegelofenweg ab. Kurz darauf fuhr eine Rennradfahrerin ebenfalls links an ihr vorbei und bog bei Rotlicht nach rechts ab. Hierbei touchierte die Rennradfahrerin das Vorderrad der 74-Jährigen, sodass diese stürzte und sich verletzte. Beide Rennradfahrer wollten der 74-Jährigen zunächst aufhelfen, entfernten sich jedoch nach einem Streitgespräch von der Örtlichkeit.

Die beiden Rennradfahrer und mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls vom 17.08.2024, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

