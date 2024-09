POL-PDLU: Lauf dich fit - mit der Polizei auf dem Trimm-Dich-Pfad

Speyer (ots) - Am Samstag, den 17.08.2024, gegen 11:25 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen gekommen. Eine 74-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg der Franz-Kirrmeier-Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zum Ziegelofenweg musste die Frau aufgrund der roten Lichtzeichenanlage halten. Kurz zuvor fuhr ein Rennradfahrer links an ...

