Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Entgegengesetzt auf der Stadtautobahn - Zeugenaufruf

Eisenach - B 19 (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 11:15 Uhr, befuhr eine 66-jährige Fahrerin eines rotbraunen Dacia die B 19 aus Richtung Eisenach-Ost in Richtung Wutha-Farnroda. Unmittelbar nachdem die Fahrerin die Anschlussstelle Eisenach-Ost passiert hatte, wendete sie ihr Fahrzeug und fuhr entgegengesetzt zur originär vorgeschriebenen Fahrtrichtung zurück in Richtung Eisenach-Ost. Durch umgehend hinzueilende Polizeibeamte konnte die Fahrerin im Bereich Eisenach-Mitte angetroffen werden. Eine eingehende Fahrtauglichkeitsprüfung wurde durchgeführt. Nachdem die Fahrerin diese bestanden hatte, konnte sie ihre Fahrt fortsetzen. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wird vorgelegt. Zeugen und Geschädigte, welche sachdienliche Hinweise zu dem in Rede stehenden Sachverhalt geben können, werden gebeten sich unter der Bezugsnummer 0205804/2024 bei der Polizeiinspektion Eisenach oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (sk)

