Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Stadtilm, Ilm-Kreis (ots)

In der vergangenen Woche wurde versucht, in einen Stadtilmer Kindergarten einzubrechen. An mehreren Türen und Fenstern hebelten die unbekannten Täter, jedoch ohne Erfolg. Es gelang nicht, in das Gebäude einzudringen. Der Sachschaden wurde auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tatgeschehen nimmt die Polizei unter der Tel. 03677-601124, Bezugsnummer 0205548/2024 entgegen. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell