LPI-GTH: Einbruch in Hotel - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots) - Ein 23-Jähriger BMW-Fahrer kam gestern Nachmittag in der Straße Am Hammergrund vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme auf die Gegenfahrbahn und im Straßengraben zum Stehen. Der entgegenkommende Verkehr konnte noch rechtzeitig reagieren, sodass es zu keinem Zusammenstoß kam. Der junge Mann kam in ein Krankenhaus, der BMW musste abgeschleppt werden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei ...

